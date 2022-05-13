Отслеживание автобусов в Уфе онлайн

Какие приложения и программы помогают уфимцам отследить, где автобус, трамвай или троллейбус находятся в данный момент, и определяют точное время прибытия на остановку — рассмотрим в нашей статье.
Система «Два ГИС» или «Дубль ГИС» представляет собой подробную карту местности с разнообразным функционалом. Здесь можно не только проследить маршрут автобуса в Уфе, но и найти любую информацию по городским заведениям и организациям. Например, в приложение есть вкладки «Поесть», «Транспорт на карте», «Аптеки», «Где пожить», «Карта плотности ДТП» и многое другое.
Программа 2 ГИС включает в себя карту и справочник Уфы, с помощью которой можно:
Программу можно открыть на сайте в режиме онлайн или скачать на Iphone или Android.
Компании, осуществляющие перевозку пассажиров, предоставляют в «Яндекс» информацию о перемещении городских ТС. Эта информация ранее отображалась в системе «Яндекс.Транспорт», но позже приложение было синхронизировано с программой «Яндекс.Карты».
Как заявляют разработчики, сигнал от общественного транспорта поступает в систему каждые 30 секунд, на основе этого составляется прогноз прибытия ТС на городские остановки. Однако пассажиров предупреждают, что на точность прогнозов могут повлиять неконтролируемые события: например пробки, ДТП или сбои в работе систем ГЛОНАСС в транспорте.
В целом приложение работает достаточно эффективно и обладает понятным интерфейсом. Но уфимцы отмечают некоторые недостатки в работе системы:
Достоинство «Яндекс.Карт» — система хорошо оптимизирована и «не вылетает» при загрузке.
Уфимцы отмечают удобство приложения для отслеживания движения городского транспорта Bustime: программа не зависает, есть полный перечень городских ТС и график движения. Единственное неудобство: здесь нет карты. Можно выбрать автобус, увидеть его госномера и на какой остановке он сейчас находится, при этом непонятно в какую сторону в данный момент направляется транспортое средство.
Программа Bustime, как и приложения Easyway или Moovit, представляет собой сетку городских маршрутов, разделенных по виду ТС: троллейбусы, автобусы, трамваи, маршрутные такси. В каждой ячейке написан маршрутный номер ТС и сколько машин в данный момент находится на маршруте. Если навести курсором на ячейку, то можно увидеть линию маршрута общественного транспорта
Ячейки имеют разные цвета: чем ярче цвет ячейки, тем больше ТС сейчас находятся на маршруте, серый цвет означает, что по данной линии транспорт в настоящий момент не ходит. Информация о движении транспорта приходит с задержкой на 30-60 секунд, что нужно учитывать при планировании времени выхода на остановку.
Также здесь можно посмотреть время прибытия к остановочному павильону. В настройках можно поставить оповещение, когда прибудет нужный автобус и когда нужно выходить к остановке.
В Уфе работает программа «Умный транспорт», помогающая сориентироваться на местности и узнать всю информацию о движении городских ТС.
Система состоит из двух больших разделов. В первом из них, «Транспорт на карте», можно посмотреть маршруты троллейбусов, трамваев, автобусов, маршруток. А во втором, «Прогнозы для остановки», узнать время прибытия к нужному остановочному павильону.
«Башавтотранс» отмечает, что программа помогает отследить работу всех городских перевозчиков и городского парка общественного транспорта. Остановку очень удобно искать по ключевому запросу на карте либо обозначить свое местоположение и посмотреть, какая остановка находится ближе всего. Для этого нужно, чтобы в смартфоне был включен модуль GPS.
В системе можно формировать список избранных маршрутов и остановок, которыми вы пользуетесь часто. В настройках можно подключить дополнительные функции: озвучивание прогнозов голосом, отображение госномера ТС, прибытие автобусов для малобильных граждан.
По оценкам уфимцев, программа загружается с задержками и часто сбивается, при слабом интернете пользоваться приложением неудобно.
Каждый уфимский троллейбус, трамвай, автобус подключены к Городскому НИС Уфы на базе ГЛОНАСС. В систему была добавлена информация о перемещении транспортных средств городских перевозчиков.
Позже на официальном сайте горадминистрации появилась карта, где можно узнать расписание всех городских видов ТС и отследить их движение в режиме реального времени.
По оценкам пользователей в системе Уфагортранс «Транспорт» отображается больше общественного транспорта в 2022 году, чем в других аналогичных приложениях. Однако движение показывается с некоторой задержкой, и сервис может подвисать.
Отмечается, что интерфейс системы очень удобен, оснащен подробной картой, движение маршрутов наблюдается четко, а разные виды ТС обозначены различными цветами.