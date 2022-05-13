Минздрав Башкирии прокомментировал отмену выплат врачам

Ранее Минздрав республики опубликовал проект постановления, призванный отменить выплаты для медработников, переехавших для работы в сельскую местность либо города с населением до 50 тысяч человек

В Башкирии опубликовали проект постановления, согласно которому планируется отменить установленную ранее выплату медицинским сотрудникам, переехавшим для работы в сельскую местность. Данную инициативу прокомментировали в региональном Минздраве. Как сообщают в ведомстве, речь идёт о региональной программе, по которой врачи, которые не проходили по критериям федеральной программы «Земский доктор» могли получить выплаты от государства после переезда в те или иные категории населённых пунктов, в числе которых села, пгт и города, население которых не превышает 50 тысяч человек. По данной программе выплаты должны были получить 20 медработников, однако, по данным Минздрава, число медработников, получивших её, уже составляет 27. Также наряду с этим в республиканском Минздраве отмечают, что такие федеральные программы, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продолжают своё действие на территории республики. Размер выплаты по ним варьируется в зависимости от квалификации специалиста, а также типа населённого пункта, им выбранного.

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