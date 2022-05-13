Двухдневный запрет на продажу алкоголя в мае введут в Башкирии

Двухдневный запрет на продажу алкоголя в мае введут в Башкирии
Двухдневный запрет на продажу алкоголя в мае введут в Башкирии
Вчера, 12:52ОбществоАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
Жители республики не смогут приобрести спиртное 18 и 25 мая, сообщает 13 мая пресс-служба Министерства торговли республики

Жители Башкирии не смогут приобрести спиртные напитки в течение двух дней — 18 и 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минторга.

Причиной для ограничения продажи спиртного станут проводимые в эти дни «Последние звонки» у 9 и 11 классов.

Отмечается, что запрет на продажу алкоголя коснётся только розничной торговли — заведения общепита смогут подавать алкогольные напитки своим гостям в штатном режиме.

Также напомним, что ранее стало известно, где в 2022 году пройдут праздничные мероприятия по случаю «Последнего звонка». По традиции выпускники представят публике свой праздничный вальс, а также поучаствуют в танцевальном флешмобе.

Также ранее стало известна сумма, которую власти Башкирии в этом году намерены потратить на видеонаблюдение на грядущих экзаменах ЕГЭ. Стоимость услуг по видеосъемке превышает миллион рублей, однако поставщик остаётся неизвестен.

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