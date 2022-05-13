Дольщикам «Госстроя» в Уфе назвали сроки

ГК «Госстрой» оставила без квартир рекордное число дольщиков. Найденный вариант решения их проблем — с помощью реализации «Садовым кольцом» масштабного инвестиционного проекта — стал невозможен, когда бенефициар недобросовестного застройщика экс-депутат Кирилл Бадиков расторг соглашение. Переговоры не увенчались успехом, и в марте инвестор вынужден был покинуть стройплощадки. В настоящее время компании-застройщики «Госстроя» банкротятся, это позволит возобновить возведение домов в ближайшее время.
В «Садовом кольце» на встрече с дольщиками трех жилых комплексов — «Эрмитаж», «Дом на Ленина» и «Белая река» — заверили, что достроят все объекты. Техническая процедура банротства, инициатором которой выступил Фонд развития территорий (ранее Фонд защиты прав дольщиков) позволит подрядчикам выйти на стройплощадки на законных основаниях. Продолжить работы прямо сейчас инвестор не может из-за рисков судебных разбирательств с Кириллом Бадиковым. Юристы последнего продолжают работать и оспаривают «все что можно», объяснили в «Садовом кольце».
Само восстановление прав дольщиков будет проходить без применения механизмов федерального Фонда. Это означает, что такой вариант, как выплата компенсаций вместо квартир, не рассматривается. Фонд лишь выступит инициатором процедуры, а решать проблемы дольщиков будет инвестор. Это, во-первых, означает, что завершить строительство домов удастся быстрее. Во-вторых, недвижимость получат не только покупатели квартир, но и коммерческих помещений (в случае, если бы проблемой занимался Фонд, последние не смогли бы претендовать на восстановление их прав).
«Ходатайство о начале процедуры банкротства уже подано. И та модель, которая выбрана нами, не требует завершения банкротства, чтобы возобновить работы. При выборе способа решения проблемы мы исходили из того, что нам необходимо убрать риски, связанные с возражениями акционера, и как можно быстрее выйти на стройку. На сегодняшний день этот инструмент позволит нам в тот момент, когда будет назначен конкурсный управляющий, восстановить договор подряда через суд и возобновить строительство. Мы планируем, что это произойдет в августе, когда суд примет соответствующее решение», — прокомментировал управляющий партнер «Садового кольца» в Башкирии Михаил Фельдман.
Сдать объекты в эксплуатацию в компании планируют в третьем квартале 2023 года. Эти сроки в «Садовом кольце» оценивают как «абсолютно реальные». «На сегодняшний момент мы не видим сложностей: есть понимание по источникам финансирования, что делать, как делать», — подчеркнул управляющий партнер.
Ранее компания была вынуждена уйти с объектов из-за «препон», выставляемых бенефициаром недобросовестного «Госстроя» Бадиковым. Это вызвало протесты со стороны дольщиков.
«Проект долгий, люди давно ждут квартир. Сейчас появилась конкретика — и мы встретились с дольщиками. Кажется, мы друг друга услышали», — резюмировал Михаил Фельдман.
Директор по строительству «Садового кольца» Александр Корольков сообщил mkset, что на этапе подготовки к заключению инвестсоглашения компания провела ряд экспертиз, оценив степень готовности объектов и объемы работ по завершению их строительства. На время приостановки компания провела необходимые мероприятия, позволяющие возобновить строительство в любой момент.
Дольщики однозначно получат свои квартиры, коммерческие помещения и парковочные места. Все дома будут достроены и введены в эксплуатацию, заявил замминистра строительства Башкирии Артем Ковшов.
Способ решения проблемы обманутых дольщиков «Госстроя» был согласован 19 апреля на совещании, которое провел глава республики Радий Хабиров с участием руководителей республиканских ведомств, представителей Фонда, Генеральной и республиканской прокуратуры. Инвестор был готов возобновить строительство, как только у него появятся юридические основания для этого.
«По закону федеральный Фонд имеет право ввести процедуру банкротства. Это позволяет назначить арбитражного управляющего, который в процессе банкротства, как руководитель, может и обязан принять все меры, чтобы завершить строительство», — отметил Артем Ковшов.
Самих дольщиков, многие из которых ждут свои квартиры с 2017 года вариант с участием «Садового кольца» в целом устраивает. Однако за годы обещаний у них накопилось недоверие ко всем сторонам, заинтересованным в решении проблемы. Так, Владимир Шадрин (ЖК «Эрмитаж») отмечает, что более всего дольщиков беспокоит, что Фонд может принять решение не о достройке домов, а о выплате компенсаций.
«Нам сказали, что в результате реализации этой схемы дольщики останутся с достроенными домами — это главный вопрос. Остался единственный вопрос, как это будет реализовано, не пойдет ли Фонд по классической схеме [предполагающей применение механизмов восстановления прав граждан]», — говорит Владимир Шадрин.
Юлия Панова (ЖК «Дом на Ленина») говорит, что дольщиков очень расстроили новые сроки сдачи объектов.
«До приостановки в марте планировалось, что „Садовое кольцо“ сдаст наш дом городу в мае, а нам — в июле. Работы оставалось на два месяца. Мы не понимаем, почему сейчас сроки увеличились до полутора лет. Все это время нам придется жить на съемных квартирах», — говорит она.
Дольщики признались, что пока пытаются переварить услышанное. Переезд снова откладывается, единственной хорошей новостью стало то, что дома все же будут достраивать.