«20 главных событий России за 20 лет»: Воссоединение России с Крымом

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
В 2022 году россияне отметили 8-ую годовщину присоединения Крыма. 18 марта отмечается по всей стране, как безусловный национальный праздник. А на самом полуострове этот день является выходным согласно республиканскому закону.
«Мечта всех советских людей»
О том, как к Крыму относились в Советском Союзе, старшее поколение прекрасно помнит, а молодежь знает из фильмов и книг. Взрослые грезили о Ялте. Дети хотели попасть в «Артек» больше, чем на околоземную орбиту.
Международный детский центр. Сюда приезжали подростки со всего мира. «Артек» был настолько знаменит, что в 80-х здесь отдыхали школьники из 20-ти штатов США, победившие в конкурсе сочинений на тему — «Почему я хочу попасть в Артек?». Летом 2008 власти Украины объявили, что теперь на базе легендарного санатория будет располагаться их центр национального воспитания. И вот уж ирония судьбы — в 2009 «Артек» впервые за свою историю прекратил работу из-за проблем с госфинансированием. В первый же год, после возвращения Крыма в состав России, из федеральной казны было выделено 5 миллиардов рублей на реконструкцию пионерлагеря. В корпусах заменены коммуникации, мебель, отремонтированы бассейн и столовая, введены в эксплуатацию начатые когда-то недострои. «Артек» снова стал международным, общедоступным и бесплатным.
Сегодня школьные интернет-форумы завалены впечатлениями учеников, получивших путевки в детский центр за успехи в науке и творчестве:
София, 14 лет. г. Орёл
— Это был обычный день, я была дома и тут мне мама скидывает, что можно поехать в Артек. Я загрузила все грамоты, которые у меня были и подала заявку на 12 смену. Изначально у меня было 57 баллов, но так как я неправильно загрузила грамоты, мне снизил до 31 балла, где я соответственно не прошла. Я тогда сильно расстроилась, уже потеряла, всю надежду, что вообще попаду в Артек. Через месяц мне мама снова сообщает, что можно поехать на 13 смену. Я подала заявку, хотя знала, что не пройду. И вот он тот самый момент, когда я увидела статус путёвка получена, я плакала от счастья. Когда мы прилетели в сам Артек, я до последнего не верила, что спустя 3 года моя мечта исполнилась.
Алина, 15 лет. г. Санкт-Петербург
— В 8 лет Артек казался мне чем-то недостижимым, местом, куда могут попасть лишь избранные. Ранее была не совсем понятная система отбора, поэтому я едва ли рассчитывала, что смогу пройти конкурс и попасть на смену. В 9-м классе я активно принимала участие в конкурсах и олимпиадах, обзавелась парой десятков дипломов. На Артек по-прежнему и не надеялась, но как-то в конце осени 2018 года в новостной программе я услышала, что, оказывается, нужно всего лишь пройти регистрацию на портале, загрузить свои достижения и ждать результатов конкурса. Я это сделала, после стольких лет ожиданий едва ли поверила, что всё получится. Каково же было моё удивление, когда спустя несколько месяцев, — это было в январе 2019 года — я зашла на сайт и увидела, что заявка на 2-ую смену одобрена, а уже через 4 дня я поеду в Артек. Крики радости на весь дом, чуть ли не со слезами бегу на кухню, говорю маме, мама в шоке, папа тоже, бабушка смеётся. Делать нечего — собираем вещи.
Русская земля
Крым всегда считали пророссийским. Хотя бы потому, что говорили здесь на русском. Ничего удивительного, что, когда «оранжевая украинская власть» изъявила жесткое намерение запретить крымчанам изъясняться на родном для них языке, да и вообще самостоятельно решать по какому пути развиваться, жители полуострова не замедлили самоопределиться.
Глава республики Крым Сергей Аксенов рассказывал тогда журналистам:
— В январе 2014 года уже было понятно, что беспорядки на майдане закончатся для Украины очень плохо. В Крыму поддерживали законную власть, потому что у людей еще оставалась надежда, что Янукович остановит скатывание страны к гражданской войне. Но с каждым днем эта надежда таяла. Люди видели, как президент заигрывает с мятежниками, как сдает позицию за позицией, и все больше осознавали, что могут рассчитывать только на себя. 28 января в Симферополе прошел массовый митинг, собравший тысячи людей. Организатором митинга выступила партия «Русское единство». Его участники потребовали остановить государственный переворот, обеспечить безопасность граждан, восстановить дружеские отношения с Россией. В те дни Крым действительно стоял на пороге масштабного гражданского конфликта. Скажу честно: мы готовились к худшему. Мы понимали, что мятежники готовы на все ради того, чтобы удержать власть. Но вряд ли до начала трагедии Донбасса кто-то мог допустить, что армия будет расстреливать из пушек мирное население. Люди готовились к мирным протестам, а не к боевым действиям, не к тому, что их будут убивать. Если говорить о Крыме, то мы, конечно, надеялись на моральную и дипломатическую поддержку России, но не думали, что будет прямая помощь. Появление «вежливых людей» стало неожиданностью для всех.
«Крымская весна» для всего мира стала уроком того, что реальная власть всегда остается в руках народа. Большого, многонационального, суверенного. Умеющего говорить, договариваться и отстаивать свое. И если у кого-то и спрашивать «чей Крым?», то только у самих крымчан. А они на этот вопрос уже однозначно ответили. Крым наш!