«20 главных событий России за 20 лет»: Появление профессиональной, сильной армии

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Оборонно-промышленный комплекс – тот сектор экономики, в импортозамещении которого, нам удалось добиться, пожалуй, наибольших успехов. Безальтернативность данного пути развития особенно ясно проявилась в 2014 году. Тогда европейские, американские и украинские власти ввели санкции, запрещающие импорт изделий для нужд отечественной армии. И это при том, что 8 лет назад наш ОПК довольно серьезно зависел от иностранных поставок. Причиной тому являлись постсоветские представления о возможностях производственной кооперации с Западом.
В 1991 году за рубежом остались целые отрасли советской оборонной промышленности. На территории Украины оказались Конструкторское бюро Антонова, Производственное объединение „Южный машиностроительный завод“ имени А. М. Макарова», Запорожское ПО «Моторостроитель» имени Великой Октябрьской Социалистической Революции.
Впрочем, на тот момент Россия исходила из дружественных принципов, в основе которых лежало взаимодействие государств на глобальном оружейном рынке и разделение труда. Таким образом, именно санкции послужили толчком к развитию современного национального ОПК, укреплению безопасности и экономики страны. Оперативно было налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ. Эти задачи решили специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации, НПО «Сатурн» из города Рыбинск Ярославской области, Открытого акционерного общества «Климов» из Санкт-Петербурга.
В 2019 в небо поднят первый отечественный тяжелый разведывательно-ударный беспилотный комплекс С-70 «Охотник», не уступающий по объему полезной нагрузки современным истребителям. Дрон создали в стенах Опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого.
В том же году полет совершил комплекс «Форпост-Р», в котором российскими учеными были заменены все импортные компоненты. Два года спустя, на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», была представлена ударная версия данного БПЛ, передвигающегося со скоростью до 180 км/ч. А 2022 арсенал ракетных войск стратегического назначения России пополнит 21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами, в том числе уже легендарный комплекс «Сармат».
Что примечательно, производственная самодостаточность, даже в таком политически значимом секторе, как оборонка, не привела к изоляции. Россия за последние десятилетие расширила и укрепила международные связи. Спрос на нашу военную технику вырос, иностранными покупателями стали дружественные государства – страны Шанхайской организации сотрудничества.