В Уфе ряд мечетей из-за трагедии в Казани отменили торжества в честь Ураза-байрам

Напомним, вчера утром на оперативном совещании в столичной мэрии начальник городского управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров анонсировал проведение праздничных служб в 22-х мечетях Уфы. Однако во второй половине дня представители Духовного управления мусульман Башкирии известили о том, что несколько мечетей отменили торжества из-за трагедии в Казани.