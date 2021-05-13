В Уфе ряд мечетей из-за трагедии в Казани отменили торжества в честь Ураза-байрам

В Уфе ряд мечетей из-за трагедии в Казани отменили торжества в честь Ураза-байрам
В Уфе ряд мечетей из-за трагедии в Казани отменили торжества в честь Ураза-байрам
Сегодня, 09:07ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
В мечетях Башкирии на время праздника введены строгие меры безопасности.

Сегодня, 13 мая, мусульмане отмечают священный праздник Ураза-байрам. Но трагические события в Казани, где 11 мая 19-летний парень расстрелял детей и педагогов в школе, заставили организаторов праздничных богослужений внести коррективы в их программу.

Напомним, вчера утром на оперативном совещании в столичной мэрии начальник городского управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров анонсировал проведение праздничных служб в 22-х мечетях Уфы. Однако во второй половине дня представители Духовного управления мусульман Башкирии известили о том, что несколько мечетей отменили торжества из-за трагедии в Казани.

В тех мечетях, где праздничное богослужение все-таки состоится, их программа должна быть сокращена до минимума. Главным образом это должно коснуться намеченных заранее детских праздников. Плов тоже будут готовить не везде.

По уточненным данным, праздничные молитвы проводятся в мечетях «Ихлас», «Рамадан», «Мадина Инорс», «Фатхлислам», «Шакша», «Марьям», а также в мечетях пригородных поселков Атаевка, Миловка, Максимовка и исламском колледже имени Марьям Султановой.

Богослужения также проводятся в мечетях Центрального духовного управления мусульман «Ляля-Тюльпан», «Гуфран», «Мадина», «Хамза» и Первой соборной мечети.

Безопасность и охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции и столичного Центра общественной безопасности. В местах массовых богослужений дежурят медики.

На сайте ДУМ РБ и в соцсетях размещены просьбы к пожилым мусульманам старше 65 лет, а также к верующим, страдающим хроническими заболеваниями, воздержаться от посещения богослужений и помолиться дома. На телеканалах БСТ и «Россия 1» пройдет прямая трансляция праздничной проповеди Верховного муфтия России Талгата Таджуддина.

Напомним, сегодня с 6.00 до 18.00 в связи с праздничными богослужениями перекрыта улица Тукаева на участке между её пересечениями с улицами Цюрупы и Расулева .

Кстати

Вместе с Курбан-байрамом, который также известен, как праздник жертвоприношения, Ураза-байрам является одним из главных праздников.

По преданию, праздник Ураза был установлен самим пророком Мухаммедом еще в 624 году. По-арабски он звучит как Ид аль-Фитр.

Ураза-байрам символизирует окончание священного для всех мусульман месяца Рамадан. В течение всего Рамадана мусульмане воздерживались от еды, питья и развлечений до захода солнца. Исключение делалось только для детей, стариков и болеющих верующих.

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религия
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