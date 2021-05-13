Путин начал правительственное совещание с обсуждения трагедии в Казани

Путин начал правительственное совещание с обсуждения трагедии в Казани
Путин начал правительственное совещание с обсуждения трагедии в Казани
Сегодня, 20:23ОбществоФото: Kremlin.ru
Президент Владимир Путин открыл совещание с членами правительства с обсуждения казанской трагедии. Он заявил, что ответственность за выдачу разрешений на оружие должна быть персональной и жесткой.

«Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр... должны быть полностью исключены», - заявил президент. Об этом сообщает Telegram-телеграм “Мейстер”.

Обеспечение порядка с оборотом оружия является зоной ответственности Росгвардии. Авторы канала считают, что для решения поставленной Путиным задачи потребуются дополнительные кадры. В частности, нормальный медосмотр психиатра должен занимать не 5-15 минут, а целый час. Однако для этого нужно привлекать в разы больше специалистов.

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