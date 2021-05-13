Проект «Хозяин Арктики» стартует 14 мая в Якутии

С 14 мая в Якутии начнется реализация первого этапа экологического проекта «Хозяин Арктики», в рамках которого специалисты будут проводить авиаучет белого медведя в Арктической зоне России.

По сообщению издания «Новые известия», реализация проекта будет осуществляться в два этапа. Первый начнется четырнадцатого мая — ученые вылетят из аэропорта поселка Тикси. Вместе с ними на борту самолета будет съемочная группа. В общей сложности команда проследует по десяти маршрутам, протяженность каждого из которых составляет 1000 километров. Задача наблюдателей заключается в поиске и фиксировании количества белых медведей. Полеты будут проводиться ежедневно по 6 часов. Специалисты исследуют акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Реализация второго этапа начнется 10 июня. Экспедиция отправится из морского порта Архангельск. По предварительным данным, судно «Михаил Сомов» дойдет до архипелага Земля Франца-Иосифа. После этого с помощью вертолетов предстоит найти белых медведей, взять биологические пробы и надеть на них спутниковые ошейники. По словам руководителя проекта «Хозяин Арктики», генерального директора фонда «Чистые моря» Василия Богословского, это даст возможность не только сохранить популяцию хищников, но и спрогнозировать будущее всей Арктики. Отмечается, что в агентстве «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная запуску экологического проекта. Информационные партнеры — холдинг 1MI и «Новые известия». В пресс-конференции приняли участие организаторы, исполнители и инициаторы проекта, а также председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко. Жители Российской Федерации тоже получили возможность принять участие в конференции — они подключились онлайн и задавали вопросы о процессе надевания ошейников, разработке маршрутов исследования и трудностях, с которыми могут столкнуться участники экспедиции.

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