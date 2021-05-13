Плюс 91, минус 3: в Башкирии сообщили свежие данные о ситуации с коронавирусом

Официально подтверждены еще три факта смерти пациентов от коронавируса, их общее число за все время пандемии, опять же по официальным данным, достигло 481. Хотя, напомним, независимые эксперты (и в частности, демограф Алексей Ракша) считают, что количество умерших от ковида в Башкирии за все время пандемии приближается к 12 тысячам.