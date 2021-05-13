Плюс 91, минус 3: в Башкирии сообщили свежие данные о ситуации с коронавирусом

Плюс 91, минус 3: в Башкирии сообщили свежие данные о ситуации с коронавирусом
Плюс 91, минус 3: в Башкирии сообщили свежие данные о ситуации с коронавирусом
Сегодня, 12:27ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Сегодня, 13 мая, оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса опубликовал последнюю сводку со ссылкой на минздрав респувблики.

По данным ведомства, за минувшие сутки в республике выявлен еще 91 носитель новой коронавирусной инфекции. Таким образом общее число инфицированных жителей региона, по официальным данным, составляет на сегодня 36 588 человек.

За сутки признаны вылечившимися от ковида 112 человек.

Вакцинировались от этого заболевания, по последним данным 213 442 человека, включая 5946 – за прошлый сутки

Официально подтверждены еще три факта смерти пациентов от коронавируса, их общее число за все время пандемии, опять же по официальным данным, достигло 481. Хотя, напомним, независимые эксперты (и в частности, демограф Алексей Ракша) считают, что количество умерших от ковида в Башкирии за все время пандемии приближается к 12 тысячам.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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