Над городами Башкирии нависла угроза сильного смога

Над городами Башкирии нависла угроза сильного смога
Над городами Башкирии нависла угроза сильного смога
Сегодня, 17:40ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Синоптики предупредили о возможном превышении концентрации вредных веществ в воздухе из-за аномальных метеоусловий в ближайшие дни.

Тревожный прогноз синоптиков особенно касается городов, в которых действуют крупные промышленные предприятия. Повышенный уровень загрязнения будет им обеспечен из-за жаркой погоды и слабого ветра.

Как пишет портал UfaTime.ru, эксперты рекомендуют жителям промышленных центров воздержаться от поездок на личных автомобилях, как можно меньше находиться возле автомобильных трасс и прочих источников вредных веществ, а также стараться не открывать окна ночью и утром.

Беременным и маленьким детям следует также ограничить время пребывания на открытом воздухе.

Согласно прогнозу погоды, понижение температуры возможно не раньше 16 или даже 20 мая. После этого срока могут полить и дожди.

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