Над городами Башкирии нависла угроза сильного смога

Как пишет портал UfaTime.ru, эксперты рекомендуют жителям промышленных центров воздержаться от поездок на личных автомобилях, как можно меньше находиться возле автомобильных трасс и прочих источников вредных веществ, а также стараться не открывать окна ночью и утром.