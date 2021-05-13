Над городами Башкирии нависла угроза сильного смога

Тревожный прогноз синоптиков особенно касается городов, в которых действуют крупные промышленные предприятия. Повышенный уровень загрязнения будет им обеспечен из-за жаркой погоды и слабого ветра.
Как пишет портал UfaTime.ru, эксперты рекомендуют жителям промышленных центров воздержаться от поездок на личных автомобилях, как можно меньше находиться возле автомобильных трасс и прочих источников вредных веществ, а также стараться не открывать окна ночью и утром.
Беременным и маленьким детям следует также ограничить время пребывания на открытом воздухе.
Согласно прогнозу погоды, понижение температуры возможно не раньше 16 или даже 20 мая. После этого срока могут полить и дожди.