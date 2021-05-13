Госдума вводит беззаявительный порядок назначения пенсий по инвалидности

Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности с 1 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, после внесения информации в федеральный реестр инвалидов она будет автоматически направляться в Пенсионный фонд. В течение пяти рабочих дней ее будут рассматривать и затем извещать человека о том, что ему назначена пенсия.
Законопроектом предусматривается беззаявительный порядок пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости, страховых пенсий по инвалидности и социальных пенсий по инвалидности.
Кроме того, вводится презумпция согласия на увеличение пенсий. Инициатива также обязывает Пенсионный фонд через портал госуслуг раз в три года информировать людей о предполагаемом размере страховой пенсии по старости с 45 лет для мужчин и с 40 лет для женщин.
Отметим, что при подготовке ко второму чтению законопроект был дополнен положением, гарантирующим повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии для ветеранов сельского хозяйства вне зависимости от их места жительства.