Глава Башкирии поздравил мусульман с праздником Уразы и поблагодарил за добрые дела

Сегодня, 13 мая, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях поздравление адресованное всем мусульманам. Он сам также принял участие в богослужении и отметил при этом, что службы проводятся со всеми необходимыми ограничениями