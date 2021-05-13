Глава Башкирии поздравил мусульман с праздником Уразы и поблагодарил за добрые дела

Глава Башкирии поздравил мусульман с праздником Уразы и поблагодарил за добрые дела
Глава Башкирии поздравил мусульман с праздником Уразы и поблагодарил за добрые дела
Сегодня, 11:39ОбществоТатьяна МайороваФото: glavarb.ru
Радий Хабиров присутствовал на богослужении в честь праздника Уразы.

Сегодня, 13 мая, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях поздравление адресованное всем мусульманам. Он сам также принял участие в богослужении и отметил при этом, что службы проводятся со всеми необходимыми ограничениями

Глава региона подчеркнул еще раз, что Башкирия является многонациональной и многоконфессиональной республикой. И все священные праздники, будь то Уразы, Курбан-байрам, Пасха или Рождество, являются праздниками для всех жителей Башкирии.

- Я хочу поблагодарить всех мусульман, всех жителей нашей республики за добрые дела, поддержку нуждающимся, - отметил Радий Хабиров.

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