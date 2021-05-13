Дегтярев озвучил размер выплат пострадавшим от весеннего паводка в Хабаровском крае

В среду глава региона разместил на своей странице в социальной сети видео, в котором пообещал выплатить пострадавшим компенсации по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, проживающей в Николаевском районе. Местные жители, которые полностью потеряли принадлежащее им имущество, получат до 100 тысяч рублей. Выплаты будут проводиться после подачи пострадавшими от наводнения заявления и комиссионной оценки ущерба. Если от природной стихии пострадало муниципальное или государственное жилье, ремонтно-восстановительные работы будут проводиться полностью за государственный счет.