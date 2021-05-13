Дегтярев озвучил размер выплат пострадавшим от весеннего паводка в Хабаровском крае

В среду глава региона разместил на своей странице в социальной сети видео, в котором пообещал выплатить пострадавшим компенсации по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, проживающей в Николаевском районе. Местные жители, которые полностью потеряли принадлежащее им имущество, получат до 100 тысяч рублей. Выплаты будут проводиться после подачи пострадавшими от наводнения заявления и комиссионной оценки ущерба. Если от природной стихии пострадало муниципальное или государственное жилье, ремонтно-восстановительные работы будут проводиться полностью за государственный счет.
Как сообщает transsibinfo.com, врио губернатора утром 12 мая отправился в Николаевский район, чтобы лично оценить ущерб, нанесенный природной стихией.
Михаил Дегтярев пообещал, что все коммунальные объекты, в том числе энергетические и социальные, будут восстанавливаться за счет краевого бюджета.
По информации, предоставленной пресс-службой правительства региона, на северных территориях Хабаровского края из-за разлива реки Амур пострадали шесть населенных пунктов – село Маго, Чныррах, Красное, Подгорное, Тнейвах, а также ряд жилых домов в городе Николаевске-на-Амуре.
По состоянию на утро 12 мая вода затопила 60 жилых зданий и 70 дачных участков. Также вода заблокировала проезд по некоторым межпоселковым дорогам.
Помимо этого, в селе Маго наблюдались перебои с электроснабжением – из-за ледохода была задета опора ЛЭП. Уровень воды в домах поднялся до отметки в 10-50 см. К некоторым домам Михаил Дегтярев вынужден был подплывать на лодке, которой управлял сам.
Врио губернатора отметил, что вода постепенно уходит. Ранее все критические отметки были преодолены. Наводнение этой весной побило предыдущие рекорды 2013 года, когда регион значительно затопило. Дегтярев сравнил весенний паводок этого года с масштабным разгулом стихии 1973 года, который наверняка остался в памяти у некоторых старожилов.
На данный момент вода отступает от поселка Маго, а вот ситуация с паводком в селе Чныррах, наоборот, обострилась. Оттуда эвакуируют местных жителей, отправляя их в пункты временного размещения – в село Красное уже перевезли 7 человек, а еще 3 человека с ограниченными возможностями здоровья направили в медучреждение районного центра.
Последствия паводка можно наблюдать и в соседнем Ульчском районе, где вода стоит на восьми земельных участках и девяти поселковых дорогах. Подтопления зафиксированы также в селах Сусанино, Тахта, Тыр, Монгол, Кольчем, Солонцы и Ухта.
К настоящему времени граница вскрытия Амура уже подошла к городу Николаевску-на-Амуре. Ожидается, что вода прибудет еще на 0,5-1 м, до отметки в 330-380 см при критических показателях в 350 см.
Гидрологи назвали основную причину паводка на нижнем Амуре – толстый слой льда, который начал таять на реке. Толщина льда в некоторых местах превышает среднестатистическую вдвое. Такое количество льда с началом ледохода приводит к заторам, из-за которых лед перемещается в прибрежную зону.