Жителям Ноябрьска бесплатно раздают маски

Мероприятие являлось частью движения «Северяне против коронавируса», сообщает infox.ru.

Отмечается, что волонтеры своими силами сшили 1500 масок. К средствам защиты прилагалась инструкция по использованию. В ней указывалось, ,что маски можно стирать до 50 раз.

Поддержку активистам предоставил депутат Госдумы Владимир Пушкарев.

При этом маски будут раздаваться и дальше. Самые незащищенные категории граждан - пожилые и маломобильные люди, а также малообеспеченные семьи - смогут оставить заявку для получения средств индивидуальной защиты на сайте severyane89.ru.