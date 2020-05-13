Жителям Ноябрьска бесплатно раздают маски

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В рамках акции «Будущее Арктики», которая прошла 12 мая, волонтеры бесплатно раздавали жителям Ноябрьска многоразовые маски в качестве средств индивидуальной защиты от COVID-19.
Мероприятие являлось частью движения «Северяне против коронавируса», сообщает infox.ru.
Отмечается, что волонтеры своими силами сшили 1500 масок. К средствам защиты прилагалась инструкция по использованию. В ней указывалось, ,что маски можно стирать до 50 раз.
Поддержку активистам предоставил депутат Госдумы Владимир Пушкарев.
При этом маски будут раздаваться и дальше. Самые незащищенные категории граждан - пожилые и маломобильные люди, а также малообеспеченные семьи - смогут оставить заявку для получения средств индивидуальной защиты на сайте severyane89.ru.
Кроме этого, волонтеры продолжат раздавать маски возле крупных торговых точек, на центральных улицах и автобусных остановках города.
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