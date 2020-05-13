«Жесткие рейды»: власти Башкирии намерены массово штрафовать за отсутствие масок

По его словам, за несоблюдение масочного режима в республике с 13 мая начинаются «жесткие рейды». За нарушение, отметил Мурзагулов, уже установлены штрафа. Носить маски теперь нужно на улицах, в транспорте, в любых организациях.

«Мы объясняли, что на улицу можно выходить ТОЛЬКО надев маску. Иначе будет как в других странах. А там болеет до половины населения со смертностью сильно выше, чем от обычной пневмонии. Да, наша медицина за время, которое удалось выиграть благодаря карантину, научилась бороться с ковид-19 вполне эффективно», – написал Мурзагулов в своем посте в социальной сети.

По его словам, если не носить маски, то наплыв пациентов будет большим, а врачи начнут не справляться, начнет наблюдаться нехватка лекарств.

«Готовы попрощаться с близкими лет на пару десятков лет раньше срока?Не хотите так? Наденьте маску. Вам все равно? Вы тот самый «ковидоскептик» (не будем уж говорить грубо – «ковидиот»)? Ок, будем вас штрафовать», – заключил он.

Напомним, с инициативой о наказании за нарушение масочного режима выступили вчера депутаты башкиркого Курултая. Законопроект был принят в рекордные сутки. Уже сегодня действует наказание для тех, кто не носит маски в общественных местах. В качестве административной ответственности предусмотрены штрафы.