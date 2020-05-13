Власти Башкирии намерены выделить поддержку садоводам
Депутаты Башкирии намерены принять проект о мерах поддержки садоводам.
Председатель парламента Константин Толкачев сообщил, что в Башкирии более 500 тысяч садоводов. По его мнению эта сфера нуждается в поддержке государства, закрепленной на законодательном уровне.
По его словам, документ предполагает организацию снабжения садовых товариществ тепловой, электрической энергией, газом, топливом, водоотведением, финансирование кадастровых работ, обслуживанием автомобильных дорог, электрических и водопроводных сетей.
После принятия закона планируется принять программы развития садоводства, куда будут включены меры государственной поддержки, например, компенсацию затрат на модернизацию и строительство объектов инфраструктуры внутри садовых товариществ, финансирование строительства дорог, сетей электро- и водоснабжения, обустройство контейнерных площадок.