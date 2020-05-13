В России провели почти 6 млн тестов на COVID-19

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В России число проведенных тестирований на COVID-19 достигло 5,9 миллионов. Соответствующие данные опубликовал российский Роспотребнадзор.
Как сообщает газета “Известия”, за последние 24 часа в лабораториях страны было сделано более 177 тысяч тестирований. На данный момент под наблюдением врачей остаются 259 тысяч россиян.
Ранее было объявлено об обязательном тестировании на коронавирус для компаний, где трудятся более 100 сотрудников.
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