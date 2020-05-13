Фото: pixabay.com
В России могут освободить от НДФЛ стимулирующие надбавки водителей «скорой»
13 мая, 15:30Общество
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Сенатор Андрей Кутепов предложил освободить от уплаты НДФЛ федеральные надбавки к заработной плате водителей скорой помощи за работу в период пандемии.
Как пишет RT, сегодня освобождены от уплаты НДФЛ стимулирующие выплаты медицинских работников. Однако сенатор предложил распространить это послабление на водителей «скорой».
Соответствующая инициатива будет направлена на рассмотрение в нижнюю палату парламента в среду, 13 мая.
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