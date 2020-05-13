В Приморье началась подготовка к летнему туристическому сезону

В частности, как отметили в пресс-службе, среди туристических направления Приморья есть сапсерфинг, клифф-дайвинг, скуба-дайвинг и снорклинг.

Решение о начале подготовки к туристическому сезону было принято несмотря на существующие ограничения из-за эпидемиологической обстановки в регионе, пишет газета “Известия”. Представители туристической отрасли Приморья аргументировали такое решение необходимостью быть готовыми к наплыву отдыхающих в случае ослабления карантинных мер.