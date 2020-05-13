В Приморье началась подготовка к летнему туристическому сезону
13 мая, 15:20ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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Представители администрации Приморского края сообщили о начале подготовки к летнему туристическому сезону. Также стартовала кампания по привлечению молодых туристов.
В частности, как отметили в пресс-службе, среди туристических направления Приморья есть сапсерфинг, клифф-дайвинг, скуба-дайвинг и снорклинг.
Решение о начале подготовки к туристическому сезону было принято несмотря на существующие ограничения из-за эпидемиологической обстановки в регионе, пишет газета “Известия”. Представители туристической отрасли Приморья аргументировали такое решение необходимостью быть готовыми к наплыву отдыхающих в случае ослабления карантинных мер.
Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что ограничения в регионе сохраняются до 31 мая.
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