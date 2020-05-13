В форме курая и без главврача: в Башкирии показали новый инфекционный госпиталь

Накануне, 12 мая, на совещании в правительстве, первый вице-премьер Андрей Назаров рассказал подробнее о ходе строительства новой инфекционной больницы под Уфой. Его возведение планируется завершить в ближайшие полмесяца.

Толщина стен, которые собираются из быстровозводимых конструкций достигает 55 см. и обеспечивает нужный уровень тепловой и шумовой изоляции. Эта технология позволит эксплуатировать здание без проблем до 50 лет.

По слова Андрея Назарова, здание сверху напоминает цветок курая, но это сделано вовсе не для красоты, а объясняется функциональностью.

- Таким способом удалось сохранить длину коридоров. Если бы здание было вытянуто в одной линию, то оно заняло бы несколько километров. – пояснил Андрей Назаров. - Наш вариант позволит врачам и пациентам по меньше дистанции проходить нужные помещения.

Госпиталь сможет принимать 470 пациентов. Каждая палата будет оснащена санузлом. Помимо лечебных помещений. рядом есть два общежития на 46 человек, а также столовые на 25 мест.