В Башкирии сообщили о состоянии заболевших коронавирусом

В региональном минздраве подтвердили, что на сегодняшний день подтверждено 1696 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки, сообщается в оперативных данных, выявили 49 новых заболевших.

В стационарах на лечении находятся 487 человек, в тяжелом состоянии - 33 человека, на ИВЛ – 11 человек, амбулаторно лечатся 725 человек с легкой формой заболевания.

С выздоровлением за сутки выписали два человека.Всего выписано - 468 человек. Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано, отмечается в сообщении.

Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 48. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 45.