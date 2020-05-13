В Башкирии пожилой фермер покончил с собой: его считали одним из лучших в регионе

«Смерть робокопа»

О 71-летнем Барые Хабибрахманове из Иглинского района писали многие крупные республиканские СМИ. Видный фермер, бывший председатель колхоза, глава большой семьи.

«Корова не скотина, а партнёр по бизнесу» — так он любил говорить.

Еще в 2016 году вместе с одним из своих сыновей (а у мужчины их осталось трое) возвели просторный коровник на 240 коров, вступили в программу «Семейная ферма», выбрав молочное направление, чтобы окупить свои вложения. Дело, как тогда писали СМИ, в частности, «Республика Башкортостан», получилось выгодным — половину расходов покрыли за счет гранта по программе, а позже Хабибрахмановы вступили в другую программу, «500 ферм», и построили второй коровник, в котором работали роботы.

— Есть серия американских фильмов, называется «Робокоп». А у меня будут «робокоры». От слов «робот» и «корова», — шутил тогда Хабибрахманов.

Впрочем, так писали в СМИ. На деле же, как стало известно Медиакорсети, роботизированная ферма так и не была запущена, семья осталась без поддержки, не получив обещанных от государства средств взамен.

Между тем, проект Хабибрахмановых считался одним из передовых не только в районе, но и во всей республике. Подобный ему планировал запуститься в Красной Башкирии в Абзелиловском районе.

Несколько дней назад, в разгар майских праздников, стало известно, что Барый Хабибрахманов добровольно решил уйти из жизни.

Его тело нашли недалеко от села Новокубово Иглинского района в пруду. Пожилой мужчина был заперт в машине. Следственный комитет республики начал проверку.

«Одному Богу известно, что произошло на самом деле»

В районе до сих пор гадают, что же произошло тем злополучным вечером 3 мая. Не все верят при этом в версию суицида. Один из них — замглавы администрации Иглинского района Радмир Кулуев. Барыя Хабибрахманова он называет «настоящим корифеем сельского хозяйства, передовым специалистом, примером для всех поколений».

«Одному Богу известно, что произошло на самом деле. Убежден, что это несчастный случай.

Могу сказать, что у его проекта роботизированной фермы были финансовые трудности — в программу по грантовой поддержке вступить им так и не удалось — не хватало собственных средств. А ферме важно быть окупаемой — наличие собственных средств здесь просто главная необходимость.

Фото: pixabay.com

Нужно постоянно увеличивать поголовье скота, роботы должны работать не переставая. Кроме того, нужен отличный маркетинг», — считает чиновник, отвечающий, помимо прочего, за привлечение инвестиций и экономическое развитие в районе.

Депутат, глава фермерского хозяйства в Иглинском районе Разап Юнусов также уверен, что покончить с собой пожилой фермер, его давний друг, не мог, — «слишком был крепкий мужик».

«Много лет работали с ним. Всякое бывает. Устал, сейчас посевная к тому же. Возраст, опять же. Мало ли какие трудности. Но он бы такого никогда не сделал — не в его духе. Крепкий, старательный, деловой. Еще прошлой осенью с сыном приобрел новый комбайн, дела вроде в гору шли. А что до долгов — так у всех они есть, любого спросите», — говорит Разап Юнусов.

«Устал бороться»

Сын Барыя, предприниматель Рустем, в версию несчастного случая не верит категорически. Медиакорсети он рассказал свою версию случившегося. По злой иронии судьбы, он находился рядом, когда отец решил уйти из жизни.

«Отец был старой, советской такой закалки.

Он просто устал. Устал бороться с неправдой, с чиновниками, с непониманием, системой. Бодался об стенку. Еще в 2015 году мы должны были запустить свой проект, но нам поставили жесткие, просто невыполнимые условия по кредитам.

Банки предлагали максимальные ставки, потянуть которые мы не могли. Мы планировали также построить завод по переработке молока, но и его не удалось реализовать — главы администраций сменялись один за другим, надо было как-то пристраиваться. Дошло до того, что мы судились с чиновниками муниципалитета — те хотели отобрать у нас землю.

Я был рядом в тот момент… Нырнул за ним. Но так и не смог спасти — не смог открыть машину. Тяжело об этом говорить. До сих пор все как в тумане», — рассказывает Рустем.

По его собственному признанию, пока он не представляет, что делать с фермой.

А ведь планов у семьи Хабибрахмановых, по словам управляющего КФХ Рафаэля Асадовича, было «на сто лет вперед»:

«Никогда Барый руки не опускал. Как и сыновья его. Но все пять лет семья так и не смогла получить ни единой поддержки от государства, ни единого гранта или кредита. Почему?» — задается вопросом…

Окрестности села Новокубово.

Деньги, коровы и роботы

В беседе с корреспондентом Медиакорсети глава Иглинского района Башкирии Николай Самойленко принес личные соболезнования семья Барыя Хабибрахманова, назвав его уход из жизни «большой утратой».

«От лица администрации Иглинского района я выражаю соболезнования близким людям и семье знаменитого агрария. Барый Минигалеевич был профессионалом и душой болел за развитие сельского хозяйства в районе. Но его дело живет и продолжается сыном Рустемом Барыевичем. Рустем, как и отец, занимается животноводством (в хозяйстве порядка 300 коров черно-пестрой породы) и растениеводством.

В 2016 году КФХ Хабибрахманова участвовало в проекте «500 ферм». Тогда на деньги гранта в хозяйстве построили новый коровник, модернизировали инфраструктуру, закупили технику для животноводства.

Создание именно роботизированной фермы планировалось вторым этапом.

Проект по роботизации сам дорогостоящий. Только оборудование стоит порядка 35 млн. рублей. Плюс необходимо покупать скот. Общая сумма по организации такой фермы может достигать 50 — 70 млн. рублей. Насколько нам известно, в КФХ Хабибрахманова планировали в конце 2019 года закупить импортный скот, который адаптирован к роботизированной дойке. Но в настоящее время реализация проекта приостановлена, надеемся, что временно.

Проект роботизированной фермы в Башкортостане по моим данным запущен только в одном хозяйстве «Красная Башкирия», что в Зауралье. Думаю, опыт реализации будет положительным. И наши сельхозпроизводители продолжат создавать подобные фермы в других районах», — рассказал нам глава района Николай Самойленко.

Всего, по словам чиновника, с 2013 года по программе «Семейная ферма» в Иглинском районе выиграли грант 8 хозяйств. Это 3 семьи в 2013 году (среди них и семья Хабибрахмановых), 1 семья в 2015 году, в 2016 году – 2 семьи и в 2018 году также 2 семьи. Общая сумма всех грантов составила порядка 40 млн. рублей.

«Показуха» против бумаг и цифр

Медиакорсеть уже не раз писала о реальной поддержке сельчан в республике. Материал «Одни в поле: в Башкирии аграрии заявили, что гранты не доступны простым смертным» от 13 марта 2020 года собрал сотни комментариев в сети и более сотен тысяч просмотров. В нем мы подробно рассказывали, почему агростартапы и другие способы господдержки пока вызывают у сельчан слишком много недовольства. Среди них, например, необходимость иметь ссузовский или вузовский аграрный диплом. Кроме того, если фермер или сельхозпотребкооператив претендует на 5 миллионов в качестве стартапа, он обязан как минимум взять еще двух работников дополнительно (по одному на каждые 2 млн рублей). Имеющаяся схема сбыта молока или мяса сразу обременяется налогами и социальными отчислениями на трех человек.

По условиям программы земля должна быть в собственности или оформлена в аренду сроком на пять лет. Но по земельному законодательству разрешается оформление только на три года. Грант также должен окупиться в первые пять лет. В качестве наглядного примера — только с начала года в Туймазинском районе на стадии просмотра документов для получения 5-миллионного гранта по «Агростартапу» из 35 соискателей уже отсеялись 31. Только четверо имеют слабые шансы набрать 12-14 проходных баллов. Сельчане Башкирии до сих пор называют программу «показухой».

В минсельхозе республики нам отказались комментировать частный случай на ферме Хабибрахмановых, однако прислали подробный отчет, посвященный грантовой поддержке аграриев Башкирии.

Если говорить коротко, то в ведомстве, опять-таки, рекомендуют сельчанам обратиться именно к популярному на селе «Агростартапу», на реализацию которого в этом году выделено правительством республики 212 млн. рублей:

«Сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут претендовать на сумму гранта до 70 млн. рублей, в то время как начинающие фермера могут рассчитывать на сумму гранта до 5 млн. рублей, семейные фермы до 30 млн. рублей.

Если взять в целом государственную поддержку как систему, то можно отметить следующее.

Для тех, кто только начинает бизнес в сельском хозяйстве, предусмотрена грантовая поддержка «Агростартап».

Сумма гранта составляет до 3 млн. рублей, если проект направлен на развитие мясного и молочного скотоводства — до 5 млн. рублей. Грант предоставляется на условиях софинансирования, где 10% — это собственные средства получателя.

По мере развития хозяйства у фермеров появляется возможность участвовать в более крупных проектах с суммами грантов до 30 млн.рублей. Это программа развития семейных ферм. Если у главы КФХ уже есть хозяйство, ему больше двух лет и хотя бы два члена находятся в родстве друг с другом, включая главу хозяйства, предоставляется грант для семейных ферм. Программа предусматривает предоставление грантов по схеме 60% бюджетные средства и 40% собственные средства. В 2019 году перечислено 26 крестьянскому (фермерскому) хозяйству 219,1 млн. руб. (в 2018 году — перечислено 46 крестьянским (фермерским) хозяйствам 228,9 млн. руб.). В текущем году предусмотрено 250,4 млн. рублей.

Следующий вид государственной поддержки — поддержка начинающих фермеров — для предпринимателя, который зарегистрировал крестьянское (фермерское) хозяйство в последние два года.

Программа также предусматривает предоставление грантов по схеме 90% бюджетные средства и 10% собственные средства, в размере:

— до 5 млн. рублей по направлениям молочное и мясное скотоводство;

— до 3 млн. рублей по направлениям коневодство, овцеводство, козоводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, выращивание зерновых культур и плодово-ягодных культур, овощеводство.

В 2019 году перечислено 21 крестьянскому (фермерскому) хозяйству 56,4 млн. руб. (в 2018 году — перечислено 51 крестьянскому (фермерскому) хозяйству 121,4 млн. руб.).

Далее по мере развития фермерского хозяйства появляется возможность участвовать в более крупных проектах до 30 млн.рублей — это программа развития семейных ферм.

Вместо выводов

Несмотря на имеющиеся меры поддержки башкирских аграриев, очевидно, что не все из них могут называться в полной мере эффективными. Об этом говорят многочисленные обращения сельских предпринимателей как в СМИ, так и различные надзорные ведомства.