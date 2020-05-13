В Башкирии пообещали сильный ветер, грозы и дожди
13 мая, 17:08ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В региональном МЧС дали прогноз погоды на 14 мая на территории Башкирии.
По данным спасателей, в республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. В течение дня будет преимущественно облачная погода.
По прогнозу обещают юго-западный, западный ветер от 8 до 13 метров в секунду. Во время грозы порывы ветра будут усиливаться до 17 метров в секунду.
Что касается температуры воздуха, то этой ночью она составит +6,+11°, днем +14,+19°, по востоку до +23°. На отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500-1000 метров.
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