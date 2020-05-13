В Башкирии пообещали сильный ветер, грозы и дожди

По данным спасателей, в республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. В течение дня будет преимущественно облачная погода.

По прогнозу обещают юго-западный, западный ветер от 8 до 13 метров в секунду. Во время грозы порывы ветра будут усиливаться до 17 метров в секунду.