В Башкирии пообещали наступление заморозков

По данным ведомства, из-за заморозков температура упадет в воздухе и на поверхности почвы до 0, 2°. Со ссылкой на Башгидрометцентр госкомитет уточняет, что заморозки придут в ночь на 15 мая.

В связи с этим в комитете напоминают, что нужно проявить внимательность и осторожности. Прежде всего из-за низких температур могут пострадать сельскохозяйственные растения, которые нужно при заморозках укрыть.