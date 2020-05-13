Умер главный тренер сборной РФ по женской борьбе Алиомаров

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Представители Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) сообщили о смерти главного тренера женской сборной страны Магомеда Алиомарова. Ему было 67 лет.
Как сообщает газета “Известия”, тренер скончался в Махачкале. Алиомаров находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
Представители ФСБР выразили соболезнования родным тренера.
Алиомаров ранее также был главным тренером национальной команды Азербайджана, а также вице-президентом Федерации спортивной борьбы республики.
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