Страховой Дом ВСК предлагает клиентам «Индивидуальную защиту»

Новый полис дает возможность получить компенсации при долгосрочном лечении и госпитализации с любыми заболеваниями. Выплаты при длительном лечении могут также получить безработные граждане и пенсионеры. Программа “Индивидуальная защита” действует для граждан России до 65 лет, проживающих в любой точке страны. Дополнительно застрахованные лица получают доступ к круглосуточным сервисам консультации врачей и психологов, пишет newsnn.ru.

По новой программе граждане застрахованы не только от последствий заражения инфекцией COVID-19, но и получают расширенную защиту от несчастных случаев. Для жителей Московского региона и Санкт-Петербурга в стоимость полиса включено тестирование на наличие штамма SARS-CoV-2. Этот пункт ежедневно распространяется и на другие города.

Старший вице-президент, руководитель Центра развития продуктов Страхового Дома ВСК Александр Абраменко отметил, что в нынешних условиях вопросы здоровья выходят на первый план, а их решения должны учитывать долгосрочную перспективу течения пандемии. В связи с этим компания разработала комплексный продукт, который предусматривает не только страхование от заболеваний, но и важные сопутствующие услуги и защиту от большого спектра болезней.