Министр образования Башкирии увидел плюс в пандемии коронавируса

Министр образования Айбулат Хажин в эфире с депутатом Курултая Башкирии Руфиной Шагаповой во время обсуждения экологического воспитания коснулись ситуации с коронавирусом.

Во время обсуждения глава министерства заявил, что плюсом в пандемии коронавируса стало улучшение состояния природы. В своей речи Хажин коснулся ситуации с озоновыми дырами. Он рассказал, что над Арктикой закрылась крупная озоновая дыра, хотя во Всемирной метеорологической организации не связали это с распространением COVID-19.

«Единственный плюс, который я вижу в коронавирусной инфекции, это то, что затянулись озоновые дыры над Северным и Южным полюсами. Природа сама все исправляет, только мешать ей не нужно», – отметил Хажин.