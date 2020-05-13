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«Лечили почки — умерла от коронавируса»: против руководства РКБ в Уфе снова подан иск
Сюжеты:
75 лет ПобедыЭпидемия коронавирусаНациональные проекты 2019-2024
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«Лечили почки — умерла от коронавируса»: против руководства РКБ в Уфе снова подан иск

13 мая, 16:53ОбществоТатьяна МайороваФото: https://www.currenttime.tv/
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