Какие уфимские ЖК могут претендовать на звание лучших в стране?

Так ЖК «Уфимский Кремль» стал финалистом в номинациях: «Лучший жилой комплекс в РФ», «Высотные дома РФ» и «Лучший жилой комплекс в Республике Башкортостан», а клубный исторический квартал «На Успенской» в номинации «Дома повышенной этажности РФ».

Для определения номинантов и лауреатов «Топ ЖК» ежегодно создаётся независимая экспертная комиссия, состоящая из самых опытных и влиятельных профессионалов в сфере недвижимости. Подробности сообщаются на сайте Башинформ.

350 экспертов из 55 регионов Российской Федерации оценили каждый жилой комплекс по 106 критериям. В числе которых транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, фасады, дворовые пространства, входные группы, подъезды и многие другие.

- Покупая новую квартиру, люди хотят, чтобы их жилье было современным и комфортабельным. Чтобы внутри были высокие потолки и большие окна, а также просторные кухни и застекленные лоджии. Выбирая квартиру большинство обращает внимание на внутреннюю и внешнюю инфраструктуру. И ГК «Первый Трест» старается превзойти ожидания своих клиентов. Такие конкурсы помогают не только определить лучшие ЖК, но и помогают покупателям в выборе будущего дома. Высокие оценки независимых экспертов подтверждают, что нам удаётся строить не просто дома, а создавать по-настоящему комфортное пространство для жизни, - рассказала Наталья Всесвятская, ведущий специалист по PR ГК «Первый Трест».

Масштабность конкурса впечатляет, ведь всего в конкурсе приняли участие 1155 жилых комплексов от 772 застройщиков со всех уголков РФ, но лишь лучшие вышли в финал.

Напомним, ТОП ЖК – ежегодный градостроительный конкурс новостроек, учреждённый Комиссией РСПП по строительству и жилищной политике, Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Национальным объединением застройщиков жилья.