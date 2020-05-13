Индекс самоизоляции в Москве упал до 3,0 баллов

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В Москве, по данным “Яндекса”, утром, 13 мая, индекс самоизоляции составил три балла, при возможных пяти. Такой показатель говорит о том, что на улице много людей.
Как сообщает газета “Известия”, индекс начал падать ниже 4.0 баллов с 7.00. Также снижение замечено и Подмосковье: Котельники - 2,7, Реутов - 2,8, Дзержинский - 2,9.
Чуть меньше людей зафиксировано на улицах Люберец (3,3), Балашихи (3,4), Московского (4,0).
По стране самый лучший показатель по уровню самоизоляции в Каспийске (4,1), Дербенте (4,0) и Махачкале (3,8). Больше всего людей вышли на улицы в Кемерове (0,9), Благовещенске (0,8) и Южно-Сахалинске (0,8).
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