Индекс самоизоляции в Москве упал до 3,0 баллов

Как сообщает газета “ Известия ”, индекс начал падать ниже 4.0 баллов с 7.00. Также снижение замечено и Подмосковье: Котельники - 2,7, Реутов - 2,8, Дзержинский - 2,9.

Чуть меньше людей зафиксировано на улицах Люберец (3,3), Балашихи (3,4), Московского (4,0).

По стране самый лучший показатель по уровню самоизоляции в Каспийске (4,1), Дербенте (4,0) и Махачкале (3,8). Больше всего людей вышли на улицы в Кемерове (0,9), Благовещенске (0,8) и Южно-Сахалинске (0,8).