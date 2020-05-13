Границу между Германией и Австрией откроют 15 июня

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Границу между Германией и Австрией откроют с 15 июня. Об этом сообщило одно из зарубежных изданий.
Кроме этого, отмечается, что один из пограничных пунктов уже открыли для местного населения.
Как пишет RNS, по сведениям университета Джонса Хопкинса на 13 мая, в Германии зафиксирован 173 171 инцидент заражения коронавирусной инфекцией. Свыше 7,7 тыс. человек умерли, выздоровели более 147 тыс. пациентов.
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