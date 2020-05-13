Экспортеров в Башкирии поддержат специальными «антивирусными» мерами

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного майским указом Владимира Путина, в Башкирии реализуется план первоочередных мер по повышению устойчивости экономики республики с учетом внешних факторов. Речь, в частности, идет о проекте поддержки экспортеров, который курирует Госкомитет РБ по внешнеэкономическим связям.

С 27 апреля стартовал прием заявок по возмещению части расходов из бюджета Башкирии по транспортировке товаров за рубеж. В работу приняты документы 24 компаний, с четырьмя уже подписаны соглашения о получении логистической субсидии. Еще один механизм поддержки — субсидирование издержек на международную сертификацию продукции в специализированных организациях иностранных государств. В работу также приняты документы нескольких компаний.

Кроме того, представители предприятий Башкирии могут в любой момент дистанционно обратиться по проблемным вопросам экспорта, а благодаря обновленной услуге РЭЦ «Поиск российского производителя по запросу иностранного импортера» один из крупнейших производителей ликероводочной продукции в России АО «Башспирт» заключило два контракта на поставки этилового спирта в Турцию и Азербайджан.

Госкомитет РБ по внешнеэкономическим связям совместно с республиканским Центром поддержки экспорта регулярно проводят бизнес-миссии в онлайн формате, где башкирские компании презентуют свою продукцию зарубежным партнерам.