Число вылечившихся от COVID-19 в Москве превысило 21 тысячу пациентов
13 мая, 14:46ОбществоФото: pexels.com
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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что, по состоянию на 13 мая, число вылечившихся от коронавируса в городе достигло 21506 человек.
Как сообщает газета “Известия”, за последние 24 часа из столичных больниц были выписаны 1864 пациента.
Ракова напомнила, что при симптомах коронавируса населению не стоит заниматься самолечением, так как лекарства подбираются в каждом случае по разному.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая и сообщил, что режим может быть снят в случае положительной динамики по заболеваемости. Тем не менее мэр подчеркнул, что полноценная жизнь в столице восстановится еще нескоро.
Вместе с этим, по словам Собянина, ежедневное число госпитализаций в Москве последние две недели остается на прежнем уровне. Но это не является предпосылкой к ослаблению ограничительных мер.
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