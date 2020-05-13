Америка отказалась от использования ИВЛ России после пожаров
13 мая, 15:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США сообщило, что страна откажется от использования аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ),которые были завезены из РФ
«Аппараты ИВЛ не были направлены в медицинские организации. В целях предосторожности Америка решила вернуть оборудование в FEMA», — цитирует пресс-секретаря FEMA Джанет Монтези RNS.
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