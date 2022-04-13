Журналисты выяснили, что продают в самом дорогом магазине Уфы

Российский хамон в «Глобусе» стоит как импортный — 799 рублей за 100 граммов. Мраморные стейки покупатели берут по цене от 165 до 890 рублей за 100 граммов, а на филе-миньон висит ценник 4200 рублей за 380 грамм. За курицу придется выложить от 530 до 840 рублей (кило). Перепелки стоят от 195 до 240 рублей за 100 грамм.