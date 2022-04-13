В Башкирии детей и беженцев начали вакцинировать от опасной болезни из-за угрозы

В Башкирии детей и беженцев начали вакцинировать от опасной болезни из-за угрозы
В Башкирии детей и беженцев начали вакцинировать от опасной болезни из-за угрозы
Вчера, 16:08ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
С 11 апреля стартовала вакцинация против опасного заболевания полиомиелит, прививка положена детям до 5 лет и детям-беженцам до 14 лет, если они не прививались раньше, сообщил в соцсетях Минздрав Башкирии 12 апреля.

Прививочная кампания, по данным ведомства, ведется Роспотребнадзором на федеральном уровне. В Роспотребнадзоре же уточнили, что данное решение было принято ведомством "из-за имеющейся угрозы завоза опасного вируса из стран высокого риска".

Вакцина полагается детям в возрасте до пяти лет, а также детям до 14 лет, которые въехали в Россию из Луганской и Донецкой народных республик или из Украины и либо не вакцинировались от опасного вируса раньше, или же не имеют информации о том, получали ли они прививку.

В Роспотребнадзоре напомнили, что полиомиелит - это болезнь, которая неминуемо несет за собой тяжелые последствия для здоровья и может привести к инвалидности, единственный способ защититься от него - это прививка.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы