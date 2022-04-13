В Башкирии детей и беженцев начали вакцинировать от опасной болезни из-за угрозы

С 11 апреля стартовала вакцинация против опасного заболевания полиомиелит, прививка положена детям до 5 лет и детям-беженцам до 14 лет, если они не прививались раньше, сообщил в соцсетях Минздрав Башкирии 12 апреля.

Прививочная кампания, по данным ведомства, ведется Роспотребнадзором на федеральном уровне. В Роспотребнадзоре же уточнили, что данное решение было принято ведомством "из-за имеющейся угрозы завоза опасного вируса из стран высокого риска". Вакцина полагается детям в возрасте до пяти лет, а также детям до 14 лет, которые въехали в Россию из Луганской и Донецкой народных республик или из Украины и либо не вакцинировались от опасного вируса раньше, или же не имеют информации о том, получали ли они прививку. В Роспотребнадзоре напомнили, что полиомиелит - это болезнь, которая неминуемо несет за собой тяжелые последствия для здоровья и может привести к инвалидности, единственный способ защититься от него - это прививка.

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