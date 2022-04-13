На активистку Дарью Кучеренко в Уфе составили третий протокол за дискредитацию ВС РФ

Девушку в третий раз задержали во время одиночного пикета в центре Уфы, отпустили, но у порога квартиры её вновь встретили сотрудники и отвезли в то же ОП № 7, сообщает КоммерсантЪ-Уфа 12 апреля.

На активистку и журналистку из Уфы Дарью Кучеренко вновь составили административный протокол по новой статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Это уже третий протокол на нее с начала военной спецоперации. На этот раз девушка за один день дважды побывала в отделении полиции № 7 в Уфе. Изначально ее задержали и доставили в отдел из центра города, где Кучеренко с плакатом стояла в одиночном пикете. В отделе с девушки взяли объяснение, но протокол на нее не составили, а отпустили. Однако, как сообщает издание, по возвращению домой Кучеренко вновь ожидала встреча с правоохранителями в штатском, которые ожидали ее у порога квартиры. Девушку повторно отвезли в тот же отдел полиции, где она уже успела побывать. Во второй раз на Дарью Кучеренко уже составили административный протокол за дискредитацию ВС РФ, но на этот раз протоколом сотрудники не ограничились, у Кучеренко сняли отпечатки пальцев, а также отправили на медицинское освидетельствование. Уже после данных процедур девушку отпустили.

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