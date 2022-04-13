Минеева одобрила сокращение страховых взносов для бизнеса

По словам Минеевой, любое сокращение налоговой или иной финансовой нагрузки на бизнес однозначно правильно и нужно. Об этом сообщает vostokmedia.com. Многие компании смогут перейти в положительную рентабельность, многие просто выйдут из тени по оплате труда, подчеркнула Минеева. Данная картина, очевидно, будет разной по отраслям и видам деятельности. Бизнес-омбудсмен также добавила: как бы то ни было, и это уже не раз подтверждалось на практике — стоит хотя бы вспомнить переход на НДФЛ 13%, такого рода сокращение нагрузки на бизнес имеет мультипликативный эффект для бюджета экономики, и не только из-за выхода части бизнесменов из тени.
До 15 июля текущего года должен был быть сформирован доклад о выполненной работе. Такой пункт включает в себя опубликованный на сайте Кремля перечень поручений по результатам прошедшего совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов.
«Рассмотреть вопрос о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, направленных на установление для плательщиков страховых взносов, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 15% в отношении части ежемесячной выплаты в пользу физического лица, не превышающей в течение месяца минимального размера оплаты труда», — сказано в поручении в адрес правительства и профильных комиссий Госсовета.
Еще один пункт относятся к возможному сокращению суммы обязательств субъектов МСП по софинансированию инвестпроектов, которые финансируют государственные фонды развития промышленности. Соответствующее предложение сделал бизнес при поддержке Минэкономразвития. Предположительно, снижение будет не постоянным, а временным — только на текущий год.
В России установлены определенные параметры для попадания в реестр субъектов малого и среднего бизнеса. В среднем численность сотрудников для микропредприятий должна быть не более 15 человек, для малых предприятий — 100 сотрудников, для средних — 250. Доход микропредприятий в год не может превышать 120 млн руб., у малых — 800 миллионов руб, для средних — 2 млрд руб. Также в уставном капитале не больше 25% могут владеть другие юридические лица.
Общий размер ставки взносов на страхование составляет 30%, 22% из которых — по взносам на обязательное пенсионное страхование (ОПС), 5,1% — по взносам на обязательное медицинское страхование (ОМС), 2,9% — по взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ).
При ставке взносов на страхование заработной платы больше МРОТ малый бизнес платит 15%: 10% — на ОПС, 5% — на ОМС, 0% — на ВНиМ.