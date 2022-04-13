Минеева одобрила сокращение страховых взносов для бизнеса

Глава РФ Владимир Путин поручил рассмотреть тему установления пониженных тарифов взносов на страхование для малого и среднего предпринимательства, касающихся выплат сотрудникам. Результат от этой меры поддержки прокомментировала Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы.

По словам Минеевой, любое сокращение налоговой или иной финансовой нагрузки на бизнес однозначно правильно и нужно. Об этом сообщает vostokmedia.com. Многие компании смогут перейти в положительную рентабельность, многие просто выйдут из тени по оплате труда, подчеркнула Минеева. Данная картина, очевидно, будет разной по отраслям и видам деятельности. Бизнес-омбудсмен также добавила: как бы то ни было, и это уже не раз подтверждалось на практике — стоит хотя бы вспомнить переход на НДФЛ 13%, такого рода сокращение нагрузки на бизнес имеет мультипликативный эффект для бюджета экономики, и не только из-за выхода части бизнесменов из тени. До 15 июля текущего года должен был быть сформирован доклад о выполненной работе. Такой пункт включает в себя опубликованный на сайте Кремля перечень поручений по результатам прошедшего совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов. «Рассмотреть вопрос о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, направленных на установление для плательщиков страховых взносов, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 15% в отношении части ежемесячной выплаты в пользу физического лица, не превышающей в течение месяца минимального размера оплаты труда», — сказано в поручении в адрес правительства и профильных комиссий Госсовета. Еще один пункт относятся к возможному сокращению суммы обязательств субъектов МСП по софинансированию инвестпроектов, которые финансируют государственные фонды развития промышленности. Соответствующее предложение сделал бизнес при поддержке Минэкономразвития. Предположительно, снижение будет не постоянным, а временным — только на текущий год. В России установлены определенные параметры для попадания в реестр субъектов малого и среднего бизнеса. В среднем численность сотрудников для микропредприятий должна быть не более 15 человек, для малых предприятий — 100 сотрудников, для средних — 250. Доход микропредприятий в год не может превышать 120 млн руб., у малых — 800 миллионов руб, для средних — 2 млрд руб. Также в уставном капитале не больше 25% могут владеть другие юридические лица. Общий размер ставки взносов на страхование составляет 30%, 22% из которых — по взносам на обязательное пенсионное страхование (ОПС), 5,1% — по взносам на обязательное медицинское страхование (ОМС), 2,9% — по взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ). При ставке взносов на страхование заработной платы больше МРОТ малый бизнес платит 15%: 10% — на ОПС, 5% — на ОМС, 0% — на ВНиМ.

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