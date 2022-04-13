Минеева: МСП предложил мораторий на штрафы при срыве обязательств по проектам ГЧП

Представители бизнеса в Москве выступили с инициативой ввести мораторий на штрафы за срыв обязательств по договорам о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в условиях санкционного давления.

По мнению предпринимателей, основанием для введения моратория может быть значительное увеличение цен на товары, работы и услуги. ТАСС сообщает, что в рамках круглого стола, который организовала уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева, был представлен документ, который содержит данные инициативы. "Предлагаем ввести временный мораторий на штрафные санкции за неисполнение обязательств концессионером/частным партнером и за недостижение им заявленных показателей, указанных в концессионном соглашении или соглашении о ГЧП и муниципально-частном партнерстве, если они не достигнуты по объективным причинам", - отмечается в материалах к мероприятию. Предприниматели считают, что значительное увеличение цен на товары, работы и услуги, необходимые для реализации проекта, может стать основанием для введения моратория. Также это может быть увеличение стоимости заемного капитала, изменения курсов валют, отказ в поставке оборудования и программного обеспечения от зарубежных производителей или разработчиков. В материалах также указано, что инструмент подобных мер достаточно оправдал себя при ограничениях, которые вводились в пандеми для нераспространения коронавирусной инфекции. Бизнес-омбудсмен Минеева отметила, что инфраструктурные проекты являются основой развития российской экономики. По этой причине государство совместно с частными инвесторами принимает участие в их реализации в различных форматах государственно-частного партнерства. "Практически все эти проекты так или иначе сейчас столкнулись со сложностью или невозможностью исполнения ранее согласованных договорных условий как по срокам, так и по достижению проектных показателей. По результатам нашей работы [на заседании круглого стола] мы хотели бы свести все предложения в единый документ и направить их в правительство, Госдуму, в Совет Федерации, руководителям профильных департаментов правительства Москвы для рассмотрения", - сказала Минеева, слова которой приведены в материалах к мероприятию. Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин дал поручение снизить административную и регуляторную нагрузку на предпринимательство. Он подчеркнул, что бизнес нужно освободить от регуляторных барьеров, которые не оправданы, для решения задач. Данное поручение содержится в перечне, который опубликовали по результатам совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов России. Главы профильных ведомств назначены ответственными за выполнение поручения - доклады по теме необходимо сдать до 1 июня 2022 года и после нужно будет это делать раз в 6 месяцев.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter