ИРИ подвел итог исследования социологов о росте благосостояния в России

По сообщению издания newsnn.ru социологи Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН провели исследования, в рамках которых у людей спрашивали о причинах богатства и бедности россиян. Аналогичный опрос проводился пятнадцать лет назад. После специалисты сопоставили результаты и выяснили, что в 2003 году чаще (47 к 28 процентам) жители России говорили о невыплатах заработной платы, низких пособиях и пенсиях (37 к 27 процентам). При этом многие в финансовых неудачах винили макроэкономику. Сейчас россияне больше внимания уделяют личным качествам. Состоятельным людям реже приписывают теперь связь с криминалом (8 процентов в 2022 году и 16 процентов в 2003 году), коррупцию (14 процентов и 21 процент), нечестность (10 процентов и 17 процентов).