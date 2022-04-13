ИРИ подвел итог исследования социологов о росте благосостояния в России

ИРИ подвел итог исследования социологов о росте благосостояния в России
ИРИ подвел итог исследования социологов о росте благосостояния в России
Вчера, 16:41ОбществоФото: pixabay.com
Холдинг 1MI при поддержке Института развития интернета представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет».

Социологи, журналисты и политические аналитики проводят опрос среди фокус-групп по всей стране, чтобы обозначить ключевые события в истории современной России, которые больше всего повлияли на молодое поколение. В исследовании принимают участие люди в возрасте 18-35 лет.

По сообщению издания newsnn.ru социологи Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН провели исследования, в рамках которых у людей спрашивали о причинах богатства и бедности россиян. Аналогичный опрос проводился пятнадцать лет назад. После специалисты сопоставили результаты и выяснили, что в 2003 году чаще (47 к 28 процентам) жители России говорили о невыплатах заработной платы, низких пособиях и пенсиях (37 к 27 процентам). При этом многие в финансовых неудачах винили макроэкономику. Сейчас россияне больше внимания уделяют личным качествам. Состоятельным людям реже приписывают теперь связь с криминалом (8 процентов в 2022 году и 16 процентов в 2003 году), коррупцию (14 процентов и 21 процент), нечестность (10 процентов и 17 процентов).

Отмечается, что о реальном уровне благосостояния граждан России достовернее всего свидетельствует развитие ретейла. В каждом городском микрорайоне есть магазины шаговой доступности, торговые галереи, супермаркеты, даже целые гипермоллы. На 1 миллион россиян в среднем приходится пятьсот двадцать пять розничных торговых точек. В прошлом году доля интернет-торговли выросла на 93 процента. Двадцать лет назад такого не было. Тогда в Москве только открывались первые крупные торговые центры. Первый "Ашан" в Мытищах появился только в 2002 году.

После последовало активное развитие, и в 2005 году российская “Пятерочка” вышла на Лондонскую биржу. Спрос рождает предложение. Следовательно, если ежедневно в крупных торговых сетях очереди покупателей, значит, их услуги востребованы именно в таких масштабах. Сегодня граждане редко ходят по магазинам, чтобы посмотреть на витрины, как это было при дефиците в СССР.

Доходы населения России в среднем увеличивались ежегодно на 10 процентов. В 2000 году средней заработной платы хватало только на содержание самого себя, а в 2015-м - на пару с одним ребенком. В 2020 году средней зарплаты хватало уже на содержание семьи из четырех человек.

Впереди у Российской Федерации огромный путь, но не восстановления, а развития. И главное, сейчас все понимают: чтобы хорошо жить - нужно хорошо работать. Никто за человека не может определить его уровень благосостояния.

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