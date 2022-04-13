Химическая лаборатория Учалинского ГОКа победила в конкурсе на точность измерений

— Участием в межлабораторных сравнительных испытаниях мы ежегодно подтверждаем свой статус аккредитованной лаборатории. Конкурс «За точность измерений» проводится ЗАО «РОСА» с 2013 года. По результатам МСИ за 2021 год из 89 лабораторий, принявших участие в трех этапах МСИ по 20 показателям и более, наша лаборатория получила первое место и приз за точность измерений. Это говорит о высоком профессионализме наших сотрудников, — рассказала инженер химической лаборатории Татьяна Дегтярева.