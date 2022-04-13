Хабиров ответил на критику архитекторов по Евразийской библиотеке за 4 млрд для Уфы

О реакции со стороны властей на открытое письмо в пресс-службе сообщают, что в ходе диалога между главой региона и известными башкирскими архитекторами было принято решение о создании специального архитектурно-консультационного совета. Отмечается при этом, что Радий Хабиров выразил признательность за все предложения, которые способствуют улучшению архитектурного облика столицы региона.