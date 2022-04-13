Хабиров ответил на критику архитекторов по Евразийской библиотеке за 4 млрд для Уфы

Хабиров ответил на критику архитекторов по Евразийской библиотеке за 4 млрд для Уфы
Хабиров ответил на критику архитекторов по Евразийской библиотеке за 4 млрд для Уфы
Вчера, 17:34ОбществоАзамат НуховФото: ufacity.info
О том, какова реакция властей на открытое письмо 143 архитекторов, в котором критике подвергся проект Евразийской библиотеки, рассказали в пресс-службе главы региона.

О реакции со стороны властей на открытое письмо в пресс-службе сообщают, что в ходе диалога между главой региона и известными башкирскими архитекторами было принято решение о создании специального архитектурно-консультационного совета. Отмечается при этом, что Радий Хабиров выразил признательность за все предложения, которые способствуют улучшению архитектурного облика столицы региона.

Напомним, ранее ряд архитекторов выступили с жесткой критикой проекта Евразийской библиотеки, строительство которой близ Белого Дома республики анонсировал Радий Хабиров. По их словам, архитектурное сооружение своим видом будет конфликтовать с городским ландшафтом, а сама концепция проекта напоминает «гигантскую юрту на плоской подставке». Подробнее о претензиях можно прочитать здесь.

О планах правительства по созданию в столице региона Евразийской библиотеки стало известно в марте этого года. Концепт будущей библиотеки в ходе форума «Арт-Курултай» представил лично глава региона. Стоимость проекта оценивается в четыре миллиарда рублей.

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