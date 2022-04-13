Главный тренер башкирской команды «Салават Юлаев» покидает пост из-за санкций

Томи Лямся покидает пост главного тренера хоккейной команды «Салават Юлаев» из-за сложившейся ситуации в мире. Как уточняет «Коммерсантъ-Уфа», о своем решении Лямся сообщил на пресс-конференции.
Так, пятилетний контракт с финским тренером подошел к концу и его продление не ожидается. Отмечается, что решение отказаться от должности главного тренера мужчине, по словам гендиректора хоккейной команды Рината Баширова, былj «тяжело принять». Между тем, в самом клубе надеются, что «что-то изменится, какие-то условия для его работы».
Напомним, что в тренерский штаб Томи Лямся пришел в 2017 году, а в 2020 году мужчину назначили главным тренером «Салавата Юлаева».
Ранее, команду покинули хоккеисты финн Маркус Гранлунд и канадец Джефф Плэтт. Как отмечалось на сайте клуба, отношения с Плэттом были расторгнуты без выплат и по обоюдному согласию. Что касается Маркуса Гарнлунда, то свой отъезд из Уфы он подтвердил финскому изданию yle.fi.