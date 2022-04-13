Главный тренер башкирской команды «Салават Юлаев» покидает пост из-за санкций

Так, пятилетний контракт с финским тренером подошел к концу и его продление не ожидается. Отмечается, что решение отказаться от должности главного тренера мужчине, по словам гендиректора хоккейной команды Рината Баширова, былj «тяжело принять». Между тем, в самом клубе надеются, что «что-то изменится, какие-то условия для его работы».