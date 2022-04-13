Заведующая скандальной детской поликлиникой ушла с поста депутата Горсовета Уфы

Заведующая скандальной детской поликлиникой ушла с поста депутата Горсовета Уфы
Заведующая скандальной детской поликлиникой ушла с поста депутата Горсовета Уфы
Вчера, 10:55ОбществоВалерия Панаева
Эльза Акчулпанова покинула Горсовет спустя восемь месяцев после избрания депутатом.

Депутаты Горсовета Уфы единогласно приняли отставку депутата Эльзы Акчулпановой. По словам председателя совета Марата Васимова, Акчулпанова написала заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Напомним, Акчулпанова указана заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники в Демском районе, в которой уже несколько лет, по словам молодых мам, наблюдается острая нехватка врачей. Родители надеялись, что, попав в Горсовет, Акчулпанова поднимет вопрос со строительством новой поликлиники в Деме.

В сентябре прошлого года уфимцы массово пожаловались на работу педиатров в детской поликлинике в Деме. Тогда на информационной стойке в поликлинике мамам сообщили об оптимизации - село Жуково, а также Авдон и Юматово собираются отнести к Демской поликлинике. В минздраве Башкирии ситуацию объяснили тем, что в то время часть врачей проходила обучение, а часть находилась на больничном, тогда как количество вызовов на дом было увеличенным.

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