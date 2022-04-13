Аэропорт «Уфа» увеличит количество рейсов на черноморские курорты России

Авиакомпании намерены увеличить количество рейсов из Уфы в Краснодарский край и в Республику Крым. Больше всего рейсов будет увеличено в Сочи, сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

В уфимском аэропорту на время весенне-летнего расписания будет увеличено количество авиарейсов на черноморские курорты, в частности, в Краснодарский край и Республику Крым. Как уточняет пресс-служба аэропорта «Уфа», в Сочи количество рейсов будет увеличено до 30 в неделю, в Симферополь — до 11 в неделю, в Анапу — до 17 в неделю, в Геленджик — до 5 рейсов в неделю. Так, в направлении Уфа-Сочи авиакомпанией «Победа» можно будет улететь по понедельникам, четвергам, суббота, а с 26 мая вылеты будут осуществляться ежедневно. Тем временем, с 30 апреля рейсы «Nordwind Airlines» будут по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям и с 26 мая — ежедневно, кроме среды. В направлении Уфа-Симферополь авиакомпания Red Wings будет осуществлять перелеты с 3 мая по вторникам и субботам, а с 31 мая — по вторникам, пятницам и субботам. Компания Smartavia также с 3 мая — по пятницам, Nordwind — ежедневно, кроме субботы, с 27 мая. В направлении Уфа-Анапа перелеты будут осуществлять пять авиакомпаний: с 27 мая Nordwind — по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам. С 30 мая Red Wings — по понедельникам и четвергам. С 1 июня Utair — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям. С 4 июня «Победа» — по вторникам, средам, четвергам и субботам. С 7 июня NordStar будет осуществлять один рейс в неделю — по вторникам. В направлении Уфа — Геленджик перелеты будут осуществляться двумя авиакомпаниями: Red Wings — с 31 мая, по вторникам и пятницам. С 4 июня Utair — по понедельникам, вторникам и субботам.

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