Юрий Шевчук и группа «ДДТ» дадут онлайн-концерт в поддержку волонтеров и врачей

Юрий Шевчук, Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Андрей Макаревич, Олег Арефьев, Борис Гребенщиков и многие другие исполнители эксклюзивно выступят в эфире #безантракта в поддержку врачей на виртуальном музыкальном марафоне #минусвирус, который пройдет 13 апреля с полудня и «до упора» на сайте .

Музыканты выразят общую признательность и благодарность всем тем людям, которые прямо сейчас делают все возможное для того, чтобы не допустить распространение коронавируса. Они также напомнят, что каждый из нас может внести свой вклад в помощь этим людям и не только.