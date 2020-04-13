В Уфе врач РКБ, критиковавшая руководство, слегла с подозрением на коронавирус

Сегодня, 13 апреля, стало известно, что заведующая ревматологическим отделением Римма Камалова, которая открыто заявила ранее о нарушениях руководства клиники, тоже заболела. Об этом Медиакорсети сообщил ее сын – юрист Тимур Уразметов.

- Мама долго держалась и даже отказывалась делать компьютерную томографию, когда появились признаки болезни. Но теперь слегла с температурой – 38 градусов. Видимо, вирус добрался и до нее, - рассказал Тимур Уразметов.

Известно также, что пневмонию выявили у 20 с лишним пациентов ревматологического отделения, которым заведует Римма Камалова.

Напомним, в конце минувшей недели Римма Камалова выступила в эфире радио "Эхо Москвы в Уфе" вместе в главврачом клиники Эльзой Сыртлановой и замстителем министра здравоохранения РБ Ириной Кононовой. Римма Камалова повторила высказанные ранее ею претензии в адрес руководства о том, что позднее объявление карантина стало причиной заражения большого числа людей. В ответ Эльза сыртланова предложила сначала решить проблему с вирусом, а уже потом искать виновных.

Тем не менее следком уже начал проверку на предмет установления вины руководства клиники в происшедшем.

Накануне поздно вечером Эльза Сыртланова опубликовала очень эмоциональный пост в соцсетях, в котором сообщила последние данные о заболеваемости в РКБ и попросила оставить поиски виновных на потом.