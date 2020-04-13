В Уфе родные умершего пациента не могут забрать его тело из РКБ

Родственники скоропостижно скончавшегося в РКБ имени Куватова в Уфе рассказали журналистам «КП-Уфа» о смерти Юлая Аллаярова из Мечетлинского района. Близкие сообщили, что мужчина «сгорел» буквально за несколько дней, а теперь они не могут вернуть его тело в родную деревню, чтобы похоронить.

Журналисты со ссылкой на сестру умершего сообщили, что он лег в больницу 24 марта с сахарным диабетом, а через 10 дней сообщил о высокой температуре и переводе в реанимацию. Вскоре он перестал выходить на связь, а родным удалось с трудом выяснить, что мужчина в реанимации в очень тяжелом состоянии на ИВЛ. 11 апреля мужчина умер.

Сестра Юлая рассказала, что вся семья теперь находится в затруднительном положении и не может забрать спокойно тело, чтобы отвезти его в родную деревню.

«Маме через полчаса уже позвонили с ритуальных услуг и объявили цену 45 тысяч — бригада, погребение, гроб, перевозка тела на катафалке в закрытом гробу+дополнительно за вскрытие и хранение тела в морге 5 тысяч. Но, к сожалению, моя семья и мои родители не в состоянии собрать такую сумму», — цитирует КП родственницу.