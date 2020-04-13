В Уфе глазная клиника стала изолятором для пациентов с подозрением на коронавирус

Центр глазной и пластической хирургии «Аллоплант» в Уфе перепрофилирован в изолятор для пациентов с подозрением на коронавирус. ГорОбзор.ру сообщает со ссылкой на врача, что учреждение не оснащено никакими средствами индивидуальной защиты.

«Ни одного защитного комплекта, ни одного аппарата ИВЛ у нас нет. «Работайте с тем, что есть», — дали понять гендиректору в республиканском минздраве. То есть, это даже не русская рулетка — на самоизоляции они могли бы и так дождаться симптомов и вызвать спецбригаду, а так они гарантированно перезаражают персонал. Нас перевели на удаленку, собрали первых добровольцев — врачей, сестер и санитарок», — цитирует издание руководителя клиники.